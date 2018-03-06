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أخبار محلية - سياسية

معتمد كليمندو بشمال دارفور يتفقد منطقة الضعينات التابعة لوحدة ارقد مراريت الادارية

التاريخ : 06-03-2018 - 12:44:00 مساءً
الفاشر 6- 3ـ 2018م (سونا)- تفقد معتمد محلية كليمندو بولاية شمال دارفور ابوبكر ادم اسماعيل لين برفقة عدد من القيادات السياسية و التنفيذية بالمحلية ، تفقدوا اليوم منطقة الضعينات التابعة لوحدة "ارقد مراريت" الادارية ووقفوا علي الاحوال العامة المواطنين ومستوي الخدمات بالمنطقة .
واكد معتمد كليمندو لدي مخاطبته حشدا من مواطني منطقة الضعينات اهتمام المحلية بقضايا المواطنين وتوفير احتياجاتهم الخدمية و المعيشية ، معلنا ان حل مشكلة المياه بوحدة ارقد مراريت الاداريه ستتم عبر مشروع "زيرو عطش" وذلك بحفر المزيد من الحفائر لتوفير المياه لانسان المنطقه ، وعبر معتمد كليمندو عن اشادته بجهود قيادات المنطقة من الادارات الاهلية الذين قال انهم استطاعوا المحافظه على السلام والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة ، داعيا الى ضرورة المحافظة على هذا النهج بتمتين النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المنطقة .
وتفقد المعتمد خلال الزيارة مدرسة الضعينات الاساسية للبنين والمسجد وحفائر المياه واعدا بالسعي الجاد لحل كافه الاشكالات التي تواجه مواطني المنطقه خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه .
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