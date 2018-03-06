مجلس وزراء حكومة شمال كردفان يقف على آخر الاستعدادات لزيارة البشير غداً للولاية

الابيض 6 -2 -2018م( سونا) -وقف مجلس وزارء حكومة ولاية شمال كردفان خلال اجتماعه الدوري برئاسة مولانا أحمد هارون والي الولاية اليوم على آخر الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية المشيرعمر البشير للولاية والتي تبدأ غداً الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام.

وتشمل زيارة السيد رئيس الجمهورية محليات جبرة الشيخ، بارا وشيكان وأم روابة وتشمل الزيارة افتتاح وتدشين عدد من المنشآت الخدمية والرياضية ولقاءات جماهيرية وفعاليات وزيارات عدد من الخلاوى وأوضح مولانا أحمد هارون أن الزيارة تأتي والولاية قد فرغت من الانتهاء من الفترة التأسيسية لنفير نهضة الولاية والتي شكلت مرحلة مهمة نحو إعمار وتنمية الولاية.

وأبان أنه سيتم خلال الزيارة الإعلان وتدشين المرحلة الثانية للنفير التي تهدف للتحقيق التنمية المستدامة، وأعرب هارون عن شكره وتقديره باسم أهل الولاية على الوقفة.

معتمدو المحليات المعنية بالزيارة أكدوا الجاهزية واكتمال الاستعددات لإنفااذ البرنامج التفصيلي.