اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي تبحث سبل تطوير سواكن وجعلها مقصداً سياحياً عالمياً

الخرطوم 6-3-2018م (سونا) - عقدت اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي اجتماعها الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة د. عوض الجاز رئيس اللجنة.

وأوضح الجاز في تصريحات صحفية أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع سبل تطوير منطقة سواكن وجعلها مقصد سياحي عالمي ، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الرؤى التي قدمها بعض ذوي الاختصاص الذين كلفتهم بوضع تصور لتطوير سواكن كمنطقة أثرية سياحية.

وأشار الجاز إلى أهمية ربط المنطقة بميناء بورتسودان والعاصمة الخرطوم وتسهيل حركة النقل منها وإليها داخليا وخارجيا، مشيرا الى تاريخ المنطقة السياحي كمركز لتجمع الحجاج من كل دول الأقليم.