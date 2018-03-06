الطين بألوانه الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر له العديد من الفوائد

باريس6-3-2018م (أ.ِش.أ) - ذكرت دراسة فرنسية أجرتها سيسيل جالو مسئولة أبحاث الجلد بأكاديمية الأمراض الجلدية، أن قناعا من الطين بألوانه الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر مرة في الأسبوع له العديد من الفوائد التي يستفيد منها الجلد.

ويعد الطين الأخضر هو الأفضل للبشرة الدهنية، فهو غني بالمعادن ويعمل على التوازن الحيوي في الجلد، ويمتص السموم لتطهير الجلد من الداخل ، أما الطين الأبيض (كاولين)، نسبة للمقاطعة الصينية فهو غنى بالأملاح المعدنية ويعيد للجلد الجاف ترطيبه.

فيما يحتمي الطين الأحمر الذي عرفه القدماء المصريون بأكسيد الحديد الذي يعطيه اللون الأحمر لينشط الدورة الدموية ويطهر الوجه من الملوثات ويزيل علامات التعب والإرهاق.

