كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي بشرط ضمان أمنها



سيول 6-3-2018م (بى بى سى )- كشفت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية مستعدة لدراسة التخلي عن سلاحها النووي إذا حصلت على ضمانات بحماية أمن نظامها.

وقال مبعوث سيول إلى بيونغيانغ، تشانغ إيوي يونغ، بعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن "الشمال عبر عن استعداد تام لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأوضح أنه ليس لديه أي سبب لامتلاك السلاح النووي، إذا زالت عنه التهديدات، وإذا حصل على ضمانات بحماية أمن نظامه".

كما وافق كيم جونغ أون على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الشهر المقبل، بحسب ما أعلنته سول.

ومن المنتظر أن يكون هذا أول لقاء بين زعيمي الجارتين منذ أكثر من 10 أعوام.