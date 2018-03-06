نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية يلتقي سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان

الخرطوم 6 -3- 2018م(سونا) ـ التقى مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم بدار الشرطة مساء أمس وفد سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان الذي يضم أكثر من 23من السفراء المعتمدين بحضور وزير الدولة للخارجية حامد ممتاز.

وأطلع سيادته السادة السفراء على الاوضاع بالبلاد بالتركيز على الاوضاع السياسية ، ونظام الحكم بالبلاد ، ومخرجات الحوار الوطني حيث اكد سيادته طبيعة الاستقرار السياسي بالبلاد الذي نتج عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وقال مساعد رئيس الجمهورية إن الحوار انعكس ايجابا على ماتشهده البلاد من استقرار امني واقتصادي واجتماعي بجانب الاستقرار السياسى، معربا عن أمله ان تستفيد الدول والشعوب من التجربة السودانية للحوار الوطني من أجل ترسيخ قواعد السلم والأمن والاستقرار.

وعبر د. فيصل عن ترحيبه وتثمينه لانعقاد ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم وقال إنه يمثل فرصة للسادة السفراء للتعرف على إمكانات السودان وما هو متاح من فرص للاستثمار والتعاون المشترك وطبيعة الاوضاع بداخله داعيا السادة السفراء لزيارة ولايات دارفور للوقوف على حجم الاستقرار والتصالح الاجتماعي وماحققته حملة جمع السلاح من نجاح.

من جانبه عبر وزير الدولة للخارجية حامد ممتاز عن تقديره للسادة السفراء غير المقيمين بالبلاد ودورهم في تقوية العلاقات الثنائية بين دولهم والسودان مشيرا الى ان المؤتمر الذي تستضيفه الخرطوم هذه الأيام يعد سانحة للتعرف على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالسودان وتاريخه وحضارته.