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الجيش الليبي يشتبك مع مسلحين في سبها

التاريخ : 06-03-2018 - 03:03:00 مساءً
أبوظبي 6-3-2018م ( سكاي نيوز عربية ) - قتل شخصان بينهما طفلة وأصيب 10 آخرون، في اشتباكات شهدتها مدينة سبها جنوبي ليبيا، بين قوات الجيش الوطني ومسلحين من داخل المدينة ومجموعات مسلحة من قبائل التبو من خارج الحدود الليبية.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة جنوبي البلاد، سمتها "عملية فرض القانون".
وكلف الجيش الليبي لهذه العملية كلا من آمر غرفة العمليات الجوية اللواء محمد المنفور، وآمر اللواء 12 مجحفل التابع للجيش الليبي اللواء محمد بن نايل.
وانطلقت قافلة جوية إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية بقيادة المنفور، حاملة تجهيزات عسكرية ضخمة من بينها مقاتلات سلاح الجو، لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.
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