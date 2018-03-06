فيصل يطلع على الأوضاع السياسية والأمنية في ولاية شمال دارفور



الخرطوم 6-3-2018م( سونا) -اطلع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم على الأوضاع السياسية والأمنية في ولاية شمال دارفور.

ووقف دكتور فيصل لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف على الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية.

وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية إن مساعد رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في مبادرات المؤتمر الوطني بالولاية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مشيدا في هذا الصدد بجهود الولاية في معالجة آثار الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.