الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:09:00 AM

أخبار محلية - سياسية

فيصل يطلع على الأوضاع السياسية والأمنية في ولاية شمال دارفور

التاريخ : 06-03-2018 - 03:58:00 مساءً

الخرطوم 6-3-2018م( سونا) -اطلع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم على الأوضاع السياسية والأمنية في ولاية شمال دارفور.
ووقف دكتور فيصل لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف على الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية.
وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية إن مساعد رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في مبادرات المؤتمر الوطني بالولاية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مشيدا في هذا الصدد بجهود الولاية في معالجة آثار الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء