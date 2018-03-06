أحزاب الوحدة الوطنية: الحوار الوطني وضع السودان في مقدمة الدول الداعمة للاستقرار الإقليمي والدولي

الخرطوم في 6- 3-2018 (سونا) - قال مجلس أحزاب الوحدة الوطنية إن الحوار الوطني وضع البلاد في مقدمة الدول الداعمة للاستقرار الاقليمي والدولي. وأثنى الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح ل(سونا) على جهود وإسهامات قادة القوى السياسية والحركات المسلحة والفعاليات وفئات المجتمع السوداني كافة لدورها في إنجاح الحوار والتأكيد على ضمان الرئيس لإنزال توصياته . وأبان أن مخرجات الحوار جعلت السودان ملاذا لمواطني عدد من البلدان الفارين من بلدانهم .

ودعا جابر الممانعين في الداخل والخارج للعودة إلى حضن الوطن والانضمام للحوار والعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق السلام والتنمية خاصة وأن الوطن ملك للجميع وأن السودانيين شركاء في بنائه دون استثناء.