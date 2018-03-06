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اجراء مراسم التسليم والتسلم بين الفريق أول عبدالمعروف والفريق عدوي

التاريخ : 06-03-2018 - 04:05:00 مساءً
الخرطوم 6 - 3 - 2018 م ( سونا ) - تم اليوم مراسم إجراءات التسليم والتسلم بين الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي وسلفه الفريق أول مهندس ركن عمادالدين مصطفي عدوي والتي بموجبها تسلم عبدالمعروف مهامه رسميا رئيسا للأركان المشتركة.
وشملت المراسيم تفقد طابور الشرف وتسليم علم رئاسة الأركان المشتركة وأعلام القوات الرئيسة الثلاث ( البرية، الجوية، البحرية) والتوقيع علي إجراءات التسليم والتسلم إلي جانب مصافحة أعضاء رئاسة الأركان المشتركة والنواب والمساعدين ومديري الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات.
وكان المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة أجري عددا من التغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة تم بموجبها تعيين الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيسا للأركان المشتركة ، كما شملت التغييرات ترقيات وإحالات للتقاعد للضباط في مختلف الرتب في إطار الإجراءات الدورية الراتبة وفقا لقانون ولوائح ونظم القوات المسلحة.

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