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أخبار محلية - سياسية

حسبو يؤكد ضرورة التنسيق بين الاجهزة المعنية لانجاز الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان

التاريخ : 06-03-2018 - 04:15:00 مساءً

الخرطوم 6-3-2018م ( سونا) -اكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ضرورة احكام التنسيق بين الاجهزة والمؤسسات المعنية لانجاز الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وانجاز تقرير السودان حول حالة حقوق الانسان.
جاءذلك لدي ترؤسة بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة العليا لمجلس حقوق الانسان الذي ناقش الاستراتيجية العامة لتطوير حالة حقوق الانسان بالسودان.
واوضح دكتور مصطفي عثمان اسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف في تصريحات صحفية ان الاجتماع تطرق الي الزيارات المتعددة التي قام بها المبعوثون الدوليين الي السودان والملاحظات التي ابدوها حول حالة حقوق الانسان في السودان.
واكد الاجتماع علي اهمية ابراز التقدم الذي احرزه السودان في مجال حقوق الانسان ، كما امن علي اهمية العمل و تطويره.
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