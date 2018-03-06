والي النيل الأزرق يتفقد مركز الجمع الطوعي للسلاح بمدينة الكرمك

الدمازين في 6/ 3/ 2018( سونا) - تفقد الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الاز ق رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح بالولاية يرافقه الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي وعدد من أعضاء لجنة الأمن بالولاية مركز الجمع الطوعي للسلاح بالسوق الكبير مدينة الكرمك.

وجه الوالي لدى استماعه لتنوير شامل عن مرحلة الجمع الطوعي قدمها العميد ركن سيف الدين الفاتح قائد منطقة الكرمك العسكرية بأهمية تكثيف الحملة الإعلامية والعمل على حصر المركبات والدراجات البخارية والتأكد من توفيق أوضاعها.

إلى ذلك قال الملازم أول شرطة قاسم فضل المولي مسؤول جمع السلاح إن اللجنة المختصة بذلت مجهودات مقدرة في الحملة الإعلامية والتوعية بكافة اللهجات المحلية واستهدفت مناطق جرط الشرقية والغربية والشيمي وتجولت في انحاء المنطقة لتبصير المواطنين.