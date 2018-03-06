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السودان يقدم عددا من البيانات في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

التاريخ : 06-03-2018 - 07:49:00 مساءً
الخرطوم 6-3-2018 (سونا) - شارك السودان اليوم في جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة؛ ببيانات رفيعة المستوى؛ قدمتها الأستاذة سعاد عبدالعال؛ الأمين العام للمجلس القومي للطفولة؛ وذلك خلال أعمال مجلس حقوق الإنسان الدورة 37 والمنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف .
وأبان القائم بالأعمال بالإنابة سعادة السفير كمال جبارة أن جلسات المجلس سوف تتواصل الى نهاية مارس، مؤكدا أن البعثة سوف تشارك في كافة الجلسات بتقديم بيانات تعكس التطورات الإيجابية لحالة حقوق الإنسان بالسودان .
وأشار جبارة الى أن البعثة سوف تشارك في الجلسة الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادق السودان عليها في العام 2009 وقدم فيها تقريره الوطني أمام لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا. جدير بالذكر أنه قد خاطب جلسات المجلس الافتتاحية أكثر من 90 وزير خارجية ووزراء عدل، إضافة الى رؤساء دول وحكومات.
وشاركت بعثة السودان الدائمة في جنيف في جلسات النقاش العام والحوارات التفاعلية مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين لعدد من الموضوعات، مقدمة عددا من البيانات في بنود المجلس المختلفة.
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