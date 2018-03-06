قطاع الاتصال التنظيمي بالوطني ينفي ماتناولته الصحف عن وجود خلاف في صفه القيادي

الخرطوم 6-3-2018 (سونا)- نفي رئيس قطاع الاتصال التنظيمي المركزي للمؤتمر الوطني د. ازهرى التجانى ما تناولته الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 6/3/2018م بوجود خلاف في صفه القيادي، مؤكداً عدم وجود أي صراعات في صفه القيادي .

وأكد رئيس قطاع الاتصال التنظيمي في تعميم صحفي عدم وجود أي صراعات في صفه القيادي وان الطواف الذي شمل جميع الولايات ماعدا ثلاث ولايات تبقت ، أثبت تماسك مؤسسات الحزب ووحدة صفه القيادي . وان دائرة القيادات في القطاع أعدت برامج متقدمة لتوظيف طاقات وخبرات الصف القيادي الواسع في تفعيل مؤسسات الحزب والتصدي لمشاكل المجتمع والاقتصاد وتقديم مبادرات تستثمر خبرات وقدرات هذا الصف القيادي متعدد التخصصات في تحريك الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد.

وطالب رئيس القطاع منسوبي الصحافة بتحري الدقة في نقل المعلومات .

