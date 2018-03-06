وكيل الخارجية يلتقي سفيرة هولندا لدى السودان

الخرطوم 6-3-2018 (سونا) - التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمكتبه اليوم بالسيدة كارن بوفن سفيرة مملكة هولندا لدى السودان.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقدم الوكيل شرحاً حول مؤتمر السفراء السابع وموضوعه الاساسي (دبلوماسية اقتصادية لتعزيز السلام والتنمية)، موضحاً اهتمام السودان بتعزيز العمل التنموي في البلاد دعماً للاستقرار واستدامة السلام.

كما بحث الاجتماع التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين في مجلس الامن الذي تشغل فيه هولندا مقعداً غير دائمٍ للعامين 2018-2019، خاصةً الموضوعات التي تعني السودان على اجندة المجلس.

وأمن الوكيل في هذا الصدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الأولية، مثمناً جهد السيدة السفيرة ، مؤكداً استعداد حكومة السودان للتعاون في هذا الاتجاه.

وعلى الصعيد الثنائي قدم وكيل الخارجية شكره لحسن الاستقبال الذى لقيه سفير السودان الجديد لدى هولندا، وأعرب عن تطلعه الى أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والازدهار خاصةً في الجانب الاقتصادي وأضاف أن الحكومة السودانية تشجع الشركات الهولندية الكبرى على معاودة نشاطها بالسودان، مؤكداً ان المجال اصبح مفتوحاً بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد.

من جانبها أكدت السفيرة التزامها بالعمل المشترك البنَّاء شاكرةً تعاون حكومة السودان، وابدت اهتمامها بتجربة السودان في هذه المرحلة التي يمثل فيها نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من العون الانساني في مرحلة الطوارئ الى مرحلة التنمية وما أسمته "بالتنمية من اجل الامن و السلام".



