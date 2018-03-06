وزير الدولة بالخارجية يلتقي بالسفيرة الفرنسية بالخرطوم

الخرطوم 6-3-2018 (سونا) - التقى الاستاذ حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية ظهر اليوم بمكتبه بالسفيرة الفرنسية المعتمدة لدي الخرطوم ايمانويلا بلاتمان حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

وقدم وزير الدولة للسفيرة الفرنسية شرحاً لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية في السودان ودوره في دعم الاستقرار الإقليمي . واكد التزام الحكومة بتحقيق السلام في السودان عبر التفاوض في المنطقتين ودارفور، داعياً فرنسا لاستخدام نفوذها الدولي لحث الحركات المسلحة على الانخراط في مفاوضات السلام.

ودعا الوزير الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان خاصة في قطاعات الانتاج الاساسية، مثمناً عمل وكالة العون التنموي الفرنسية خاصةً في دارفور ودعمها للمشروعات الإنتاجية.

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية حرص بلادها علي تطويرالعلاقات ودعم عملية السلام في السودان، وقالت إن عددا من الشركات الفرنسية ابدت رغبتها الدخول للسوق السوداني منها شركة بلوغييه الفرنسية لإدارة وتطوير ميناء بورتسودان الجنوبي. كما عددت مشروعات وكالة التنمية الفرنسية في دارفور خاصة في دعم وتطوير عملية الانتاج الزراعي وعبرت عن شكر بلادها للسودان لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون لمكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية .

إلى ذلك عبر وزير الدولة عن حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية وترتيب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية للالتقاء بنظيره الفرنسي في باريس من اجل تعميق العلاقات بين البلدين وإحداث تفاهمات مشتركة في مجال التعاون الإقليمي.

