البشير يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة أسترك التركية القابضة

الخرطوم 6-3-2018م (سونا) - بحث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية - مساء اليوم - ببيت الضيافة مع السيد يوسف أسترك رئيس مجلس إدارة شركة أوسترك التركية القابضة آفاق التعاون والاستثمار في السودان بحضور الدكتور عوض الجاز رئيس اللجنة العليا لتطوير علاقات التعاون مع تركيا.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أكد الجاز أن زيارة الرئيس أردوغان الاخيرة بصحبة عدد من رجال الاعمال الاتراك ولقاءاته مع رئيس الجمهورية والاتفاقات التي وقعت بين البلدين الشقيقين فتحت مجالات واسعة للتعاون بين تركيا والسودان مبينا أن شركة أوسترك أجرت دراسات معمقة للموارد وفرص الاستثمار في البلاد قدمت على ضوئها مجموعة من المشروعات الاستثمارية لدراستها من جانب الطرفين متعهدا بالتعاون المطلق مع الجانب التركي في المشروعات التي يقع عليها الاختيار للتنفيذ موضحا أن العلاقات بين تركيا والسودان يرعاها البشير وأردوغان بصورة شخصية.

من جانبه أكد يوسف أسترك أن شركته لها ستة وعشرون شعبة حول العالم ومركزها يقع في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وتعمل في مجالات الانشاءات - التمويل - الطاقة - الدفاع - المعادن والبترول .

وأضاف يوسف أن زيارة الرئيس أردوغان للسودان وتطور العلاقات بين السودان وتركيا شجعهم للمضي قدما نحو الاستثمار في السودان مشيرا الى ان لقائه مع السيد رئيس الجمهورية كان مميزا وسيعقبه بلقاء مع المسئولين في بنك السودان المركزي وستتم دراسة المشروعات الاستثمارية المقدمة من شركته قاطعاً بأن يكون هناك خيرا كثيرا قادم للسودان.

