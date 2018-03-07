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أخبار محلية - سياسية

البشير يفتتح غداً مباني الصندوق القومى للتأمين الصحي الجديدة بشمال كردفان

التاريخ : 07-03-2018 - 11:31:00 صباحاً
الأبيض 7- 3 - 2018م ( سونا ) - يفتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية غدا الخميس المبانى الجديده للصندوق القومى للتأمين الصحى بشمال كردفان بتكلفة تفوق 16مليون جنيه .
وفى تصريح (لسونا ) أكد الدكتور وائل احمد فكى المديرالتفيذى للتأمين الصحى بالولاية ان كافة الترتيبات والاستعدادات قد اكتملت لإفتتاح هذه المباني على يد رئيس الجمهورية . وأشار الي أن إنشاء هذه المبانى يجىء ضمن اهتمامات الادارة العليا للتأمين الصحى الرامية الي توفير البيئه الملائمة للعاملين بكافه افرع الصندوق بولايات السودان المختلفة .
وقال إن فرع الصندوق بالولاية من اولوياته الاهتمام ببيئة العمل بكافه المنافذ التى تقدم الخدمه والتى تبلغ اعداها 176 منفذا بحانب الاهتمام بافتتاح 3 منافذ لاستخراج بطاقات التأمين الصحى بكل من
محليات ام دم والرهد وجبره الشيخ .
وحول المشروعات التى نفذها التأمين الصحى بالولاية خلال العام 2017 أوضح دكتور وائل أن أهم
المشروعات هى تنفيذ نفرة الدعم الاجتماعىي بنسه 100% وإستكمال تغطية الاطفال دون سن الخامسة بنسبة 100% وتنفيذ إسبوع التأمين الذى غطى كافة محليات الولاية وشمل العديد من المحاور والمشروعات .
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