البشير يفتتح غداً مباني الصندوق القومى للتأمين الصحي الجديدة بشمال كردفان

الأبيض 7- 3 - 2018م ( سونا ) - يفتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية غدا الخميس المبانى الجديده للصندوق القومى للتأمين الصحى بشمال كردفان بتكلفة تفوق 16مليون جنيه .

وفى تصريح (لسونا ) أكد الدكتور وائل احمد فكى المديرالتفيذى للتأمين الصحى بالولاية ان كافة الترتيبات والاستعدادات قد اكتملت لإفتتاح هذه المباني على يد رئيس الجمهورية . وأشار الي أن إنشاء هذه المبانى يجىء ضمن اهتمامات الادارة العليا للتأمين الصحى الرامية الي توفير البيئه الملائمة للعاملين بكافه افرع الصندوق بولايات السودان المختلفة .

وقال إن فرع الصندوق بالولاية من اولوياته الاهتمام ببيئة العمل بكافه المنافذ التى تقدم الخدمه والتى تبلغ اعداها 176 منفذا بحانب الاهتمام بافتتاح 3 منافذ لاستخراج بطاقات التأمين الصحى بكل من

محليات ام دم والرهد وجبره الشيخ .

وحول المشروعات التى نفذها التأمين الصحى بالولاية خلال العام 2017 أوضح دكتور وائل أن أهم

المشروعات هى تنفيذ نفرة الدعم الاجتماعىي بنسه 100% وإستكمال تغطية الاطفال دون سن الخامسة بنسبة 100% وتنفيذ إسبوع التأمين الذى غطى كافة محليات الولاية وشمل العديد من المحاور والمشروعات .