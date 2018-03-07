عشرات القتلى في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا

دمشق 7-3-2018م( بي بي سي)- تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا، وقتل في الحادث أكثر من 39 عسكريا، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وقد تحطمت الطائرة خلال هبوطها في قاعدة حميميم الجوية، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الوزارة.

وتقول روسيا إن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار، وتشير البيانات الأولية إلى أن سبب تحطمها ربما يكون حدوث خطأ تقني بها.

وتعد حميميم القاعدة الأساسية التي تستخدمها روسيا في شن الغارات على الجماعات المسلحة في سوريا، وهي الغارات التي أدت إلى استعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على كثير من الأراضي.

وقد تعرضت طائرات روسية في 31 ديسمبر 2017 لأضرار في حميميم عقب قصف مسلحي المعارضة للقاعدة بالمدفعية.

وأفادت تقارير بأن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل كثير من المدنيين، ولكن موسكو تقول إنها لا تستهدف سوى المسلحين "الإرهابيين".

