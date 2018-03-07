البشير يفتتح القطاع الثاني من طريق الصادرات القومي

الأبيض -رهيد النوبة 7-3-2018م (موفد سونا)- افتتح المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، اليوم، طريق رهيد النوبة جبرة الشيخ بطول 100 كلم والذي يمثل القطاع الثاني من طريق الصادرات القومي بارا جبرة الشيخ أمدرمان.

وأكد رئيس الجمهورية استمرار الدولة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبسط التنمية في كل ربوع البلاد.

وقال لدى مخاطبته جماهير منطقة رهيد النوبة إن هذا الطريق يعد شريان الاقتصاد الوطني القادم، مبينا أن الدولة تعطي أولوية قصوى لخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه النظيفة حتى ينعم المواطنين بالاستقرار والتنمية .

وأضاف" تحسين معاش الناس في سلم أولويات الحكومة ". وأوضح البشير أن طريق الصادرات القومي سيكتمل في يونيو القادم ليصل حتى الأبيض ويرتبط بالطريق الذي يربط بين السودان وتشاد، موضحا أن طريق الصادرات يتم تمويله من مال الشعب السوداني وهذه مفخرة يجب أن يفتخر بها الجميع.

وثمن الرئيس البشير مجهودات والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد محمد هارون في بسط التنمية و الخدمات، مشيرا الى المشروعات التي نفذها في إطار نفير نهضة ولاية شمال كردفان.

إلى ذلك رحب مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان بزيارة رئيس الجمهورية للولاية وقال إنها تعطي دفعة معنوية عالية لمواطني شمال الولاية لشحذ الهمم وتفجير الطاقات من أجل إرساء دعائم التنمية والانخراط في مسيرة البناء والإعمار.