رئيس الجمهورية يزور مسيد الشيخ إبراهيم الحبر الكباشي بمحلية جبرة الشيخ

جبرة الشيخ 7-3-2018م(موفد سونا)- زار المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، اليوم، مسيد الشيخ إبراهيم الحبر الكباشي بمحلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وافتتح داخليات طلاب خلاوى القرآن بالمسيد.

وأشاد البشير لدى مخاطبته جماهير منطقة الكباشي بدور الطرق الصوفية في نشر علوم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، وأضاف " مسيد الشيخ إبراهيم الكباشي يستحق التكريم لدوره في نشر المعرفة والوعي والتبصير بالعلوم الشرعية "، مثمنا جهد الخليفة عبدالوهاب الكباشي خليفة المسيد في إرساء منارات التوعية بالعلوم الشرعية ونشر القيم الإسلامية في هذه المنطقة.

وقال رئيس الجمهورية إن افتتاح قطاعات طريق الصادرات القومي بارا جبرة الشيخ أمدرمان واجب على الدولة باعتباره شريان للتنمية والخدمات، مؤكدا استمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيدا بتجربة ولاية شمال كردفان في زراعة القمح باعتبارها تجربة جديدة تستحق الإشادة.

وثمن البشير جهود والي ولاية شمال كردفان في بسط التنمية وتوفير الخدمات من خلال مشروع نفير نهضة شمال كردفان، مبينا أنه مشروع لشحذ الهمم وحشد الطاقات في سبيل تحقيق التنمية لإنسان شمال كردفان.

إلى ذلك أعلن مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان استمرار حكومته في نفير نهضة ولاية شمال كردفان حتى يحقق غاياته ومقاصده في ترقية معاش الناس وتنمية إنسان الولاية، مشيرا إلى المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف ضروب الخدمات، داعيا مواطني الولاية لمزيد من الالتفاف حول مشروعات النهضة.

من جانبه أعلن الشيخ عبد الوهاب الكباشي دعم ومساندة مشائخ الطرق الصوفية لترشيح المشير عمر البشير في انتخابات 2020 ، وقدم وثيقة عهد وميثاق لرئيس الجمهورية تتعلق بدعم السلام والاستقرار وتعضيد أواصر النسيج الاجتماعي ونشر المعرفة ومحو الأمية.

وأوضح أن المسيد بصدد إعلان ضربة البداية لمشروع محو الأمية بالمنطقة، مبينا أن المشروع يستهدف محو أمية 100 من الرجال و100 من النساء.

