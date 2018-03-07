المؤتمر الوطني بالنيل الابيض يؤكد جاهزية جماهير الولاية لاستقبال رئيس الجمهورية

كوستي 7 - 3 - 2018م ( سونا)- رأس الاستاذ عوض الطاهر علي رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض بدار الحزب بربك اليوم اجتماع القطاع السياسي بحضور امناء الامانات بالقطاع ، وناقش الاجتماع خطة القطاع السياسي واستعداداته لزيادة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير المرتقبة للولاية .

وأكد رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني جاهزية جماهير الولاية لاستقبال السيد رئيس الجمهورية وقال إن الزيارة تعد زيارة تاريخية ولها ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأبان أن المشروعات التنموية والخدمية التي سيفتتحها رئيس الجمهورية تأتي في اطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في دورته الحالية .

واشاد الطاهر بروح الانسجام والتعاون بين كافة مكونات الاحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني وجدد التزام الحزب ومضيه في الاصلاح السياسي والاقتصادي و انفاذ مخرجات الحوار الوطني لاكمال مسيرة التنمية والخدمات وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.