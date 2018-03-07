ساعات تفصلنا عن مرور كويكب خطير قرب الأرض

واشنطن 7-3-2018م(ديلي مرور)- من المقرر مرور كويكب أكبر من مبنى من الأرض اليوم الأربعاء 7 مارس بسرعة 22 ألف كلم/الساعة تقريبا.

ويتوقع العلماء تحليق الكويكب، الذي يطلق عليه اسم " 2017 VR12"، على بعد مليون و500 ألف كلم من الأرض، حوالي الساعة 7:53 صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، أي في تمام الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت موسكو.

وتصف وكالة ناسا الكويكبات بأنها "خطرة"، إذا ما وصلت إلى بعد 7 مليون و400 ألف كلم تقريبا من الأرض. وسيحلق الكويكب في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، على مسافة مليون و400 ألف كلم من كوكبنا، أي 3 مرات ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

ومع ذلك، أوضحت ناسا أنه لا يوجد احتمال لاصطدام الكويكب بالأرض. وفي الواقع، تعتقد الوكالة الفضائية أنه يمكن للكويكب أن يكون هدفا مثاليا للدراسات الفضائية في المستقبل.

وقدر الخبراء سابقا حجم " VR12" بعرض يصل إلى 470 مترا، ما جعلهم يعتقدون أنه أكبر من قصر باكنجهام. ومنذ ذلك الحين، تم تقليص هذه التقديرات، ولكن ما تزال ناسا تصنف الكويكب على أنه "صخرة متوسطة الحجم".

ويذكر أنه تم اكتشاف " VR12" لأول مرة بواسطة تلسكوب Pan-STARRS 1 في هاواي، يوم 10 نوفمبر 2017.

