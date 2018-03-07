لجنة أمن محلية أبوحجار بسنار تتسلم عددا من قطع السلاح

ابوحجار7-3-2018م ( سونا)- تسلمت لجنة أمن محلية أبوحجار بولاية سنار عددا من قطع السلاح بحضور اللواء (م) علي أحمد كبريت معتمد شؤون الرئاسة بولاية سنار وأعضاء لجنة أمن المحلية وممثلى الادارة الاهليه بالمحلية .

ووصف معتمد شؤون الرئاسة اللواء كبريت قرار جمع السلاح بأنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز بسط الأمن وهيبة الدولة مشيرا الي أن وجود السلاح في أيدي المواطنين والقبائل يعد مهددا أمنيا كبيرا مشيرا الي قدرة الدولة علي حماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم في كل أنحاء الوطن.

الي ذلك أوضح العقيد عماد الدين حسن مدير شرطة المحلية إستمرار حملة جمع السلاح الطوعي بالمحلية مبينا أن اللجنة تسلمت أكثر من سبعين قطعة من السلاح، لافتاً إلى أن لجنة الأمن بالمحلية وضعت خطة محكمة لعمليات الجمع الطوعي .

وأبان أن اللجنة عقدت عدة لقاءات تنويرية لتبصير المواطنين بأهمية جمع السلاح في المرحلة الطوعية مثمنا دور الإدارة الأهلية في تنفيذ الحملة والتي وجدت إستجابة كبيرة من المواطنين.

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