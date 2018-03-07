بكري يبحث مع عبد الرحمن المهدى جهود الدولة لتعزيز الدعم الاجتماعي ومحاربة الغلاء

الخرطوم 7-3-2018م( سونا) - بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ومساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدى جهود الدولة لتعزيز الدعم الاجتماعي ومحاربة الغلاء والفساد وزيادة الإنتاج عبر إدخال التقانات الحديثة .

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بالقصر الجمهوري النائب الأول أن اللقاء ركز علي أهمية زيادة إنتاج الذهب والبترول ، مشددا علي عدم تصدير أي مواد غير مصنعة .

وفيما يلي الحوار الوطني أبان مساعد رئيس الجمهورية أن اللقاء أمن علي المضي قدما في إكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي بلغت نسبة تنفيذها 55 % .

وأكد المهدي إهتمام الدولة بتعزيز الحريات وحقوق الانسان وقال" إن آخر لقاء جماهيري للنائب الأول دعا فيه الممانعين وأطراف النزاع للحاق بالحوار والاتفاق علي جعل السلام الشامل العادل وسيلة للوصول الي الغايات المنشودة وتحقيق الديمقراطية وسيادة حكم القانون وصولا للحكم الراشد."

وأضاف أن اللقاء شدد علي أهمية خلق علاقات طيبة مع دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل مصلحة السودان.

