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أخبار محلية - سياسية

لدى مخاطبته جماهير بارا البشير : إنجازات نفير نهضة شمال كردفان حقيقية وملموسة

التاريخ : 07-03-2018 - 02:24:00 مساءً
بارا 7-3-2018م(موفد سونا)- قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن الإنجازات التي تحققت بفضل مبادرة نفير نهضة شمال كردفان تعد إنجازات حقيقية وملموسة.
وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بمحلية بارا بولاية شمال كردفان ان زيارته للولاية اليوم عكست له المستوى المتقدم للمشروعات التي تم تنفيذها مشيدا بمبادرة النفير التي أطلقها مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان وقال " هذه المبادرة تعد إبداعا من اهل كردفان" في مجال التنمية والخدمات.
وأعرب الرئيس البشير عن تقديره لأهل بارا لإستجابتهم للتخطيط مبينا أن التخطيط يجلب الخدمات ويحقق الإستقرار .
وثمن البشير المواقف الوطنية لأهل بارا ونضالهم ضد المستعمر ومقاومتهم لحملة الدفتردار وقال ان بارا شهدت قيام أول دولة إسلامية في عام 1258 م وأضاف" تاريخ بارا مشرف ويدعو للمفخرة"قائلا " جئنا لنرد دين بارا علينا " .وعدد رئيس الجمهورية الرموز الوطنية من أبناء بارا من لدن مبارك شداد و محمد الحسن عبدالله يس وغيرهم.
وقال البشير إن مدينة بارا حباها الله بمياه جوفية وأراض خصبة تؤهلها لأن تكون بستان السودان في اطار المشروع القومي للانتاج البستاني والحيواني.
من جانبه قال مولانا أحمد محمد هارون والي شمال كردفان إن إفتتاح رئيس الجمهورية لعدد من قطاعات طريق الصادرات القومي بارا -جبرة الشيخ - امدرمان يمثل إنطلاقة جديدة لمشروعات نهضة شمال كردفان التي انتظمت كافة أرجاء الولاية مشيدا باستجابة مواطني بارا لقرارات تخطيط المدينة مما ساهم في إنسياب وترقية الخدمات مؤكدا وقوف ودعم مواطني شمال كردفان للمشروعات التنموية ومشاريع البني التحتية في الولاية.

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