معتمد طويلة يتفقد أحوال العائدين من معسكرات النزوح وسير العمل فى تخطيط منطقة كنجارة

‎الفاشر 7ــ 3ــ 2018م (سونا) - تفقد معتمد محلية طويلة بولاية شمال دارفور آدم يعقوب جديد وبرفقته قيادات الأجهزة التنفيذية و الأمنية ورئيس لجنة المصالحات وحماية الموسم الزراعي بالمحلية ، اليوم منطقة كنجارة التابعة للمحلية .

ووقف الوفد علي أحوال العائدين من معسكرات النزوح ، كما وقفوا علي سير عملية التخطيط العمراني الجارية بالمنطقه لاستيعاب العائدين وإقامة المشروعات الخدمية الأساسية .

وأشاد معتمد طويلة لدي مخاطبته حشدا من أعيان ومواطني منطقة كنجارة بالأسر التي اختارت العودة من معسكرات النزوح إلي مناطقها الأصلية تلقائيا وتفاعلهم مع برامج وأنشطة المحلية الرامية إلي تعمير القري وإعادة تطبيع الحياة الزراعية والرعوية .

ودعا المعتمد الجميع إلي ضرورة تناسي مرارات الماضي وتوحيد الصفوف والتعايش بسلام بين الجميع والعمل لتنمية منطقة كنجارة .

وكان المهندس أحمد عبدالله هرون المشرف علي عملية التخطيط العمراني يالمنطقة قد عبر عن شكره لمعتمد طويلة ولمواطني كنجارة لما وجده منهم من حسن تعاون وتقدير ، مشيرا إلي أن اعمال تخطيط المنطقة قد بلغت (60%) من خطة المرحلة الأولي ، مؤكدا استعداد الفريق الهندسي لإكمال العمل التخطيطي للمنطقة خلال الأيام المقبلة لاستيعاب أكبر عدد من العائدين و تسهيل تقديم المشروعات التنموية لهم .