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السودان ينال عضوية التحالف الدولي للطاقة الشمسية

التاريخ : 07-03-2018 - 02:36:00 مساءً
الخرطوم 7-3-2018م (سونا)- تم أمس الثلاثاء، ايداع وثيقة مصادقة السودان على الاتفاقية الاطارية المنشئة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية والتي وقع عليها السودان في باريس في العام 2016م.
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن سفارة السودان في الهند تسلمت إخطاراً رسمياً من وزارة الخارجية الهندية يفيد باستلام وثيقة المصادقة النهائية ودعوة السودان رسمياً باعتباره دولةً مؤسسةً لحضور المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية والذي سينعقد يوم 11 مارس 2018م، بالعاصمة الهندية نيودلهي .
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