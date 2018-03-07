رئيس البرلمان يطلع على خطط وبرامج نقابة المحامين

الخرطوم 7-3-2018 (سونا)-

اطلع البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني لدي لقائه اليوم نقابة المحامين برئاسة الاستاذ عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين اطلع على خطط وبرامج النقابة ودورها فى توعية المجتمعات بالقانون والدستور، كما تسلم مذكرة من نقابة المحامين تؤكد أن النقابة جاءت وفق مخرجات الحوار.

واشار رئيس المجلس الوطني الى اهمية العدالة والقانون كما اوضح دور لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، داعيا الى التعاون وتبادل الخبرات فى ايجاد آليات تستوعب مخرجات الحوار الوطني وقدم شرحا للطريقة التى تتم بها اللوائح والقوانين، مبينا أن أي لائحة لا تكون نافذة ما لم يجزها ويصادق عليها المجلس الوطني عبر مؤسساته، معددا المبادرات التى تمت خلال دورة المجلس الماضية.

من جانبه اعلن نقيب المحامين أن هناك ثلاثين الف محام سيكونون سندا وعونا للمجلس الوطني وتثبيت دولة الحق والقانون بسطا للشورى واستكمالا لمخرجات الحوار الوطني والمجتمعي.

وأمن الإجتماع على قيام ورشة لرفع الوعي التشريعي والرقابي وكيفية إجراءات تعديل الدستور خلال الشهر الحالي.

فى غضون ذلك أمن المحامون على تواصل الجهود ودعم مشروعات القوانين ، كما دعوا الى اشراكهم والقضاة فى تعديل القوانين مبينين دورهم فى الرقابة بحكم ظهورهم امام المحاكم وفى تحصيل الرسوم وتعددها.

فيما تطرق اعضاء المجلس الوطني الى اهمية الاتفاقيات وتفعيل قانون حماية المستهلك وكيفية توحيد نظام الكتروني يوحد التحصيل وجمع الرسوم بالولايات.