رئيس الجمهورية يتفقد مشروع شركة زادنا للإنتاح الحيواني بمحلية بارا

بارا 7-3-2018م (سونا)

تفقد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية والوفد المرافق له و أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان ، تفقدوا مشروع شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة للإنتاج الحيواني بمحلية بارا .

ويأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي، كما يهدف المشروع لإبراز الدور الكبير الذي يقوم به في الحركة الاقتصادية والاجتماعية .

وقدم محمد حامد سليمان، وزير الزراعة والثروةالحيوانية والتنمية بالولاية ، شرحا مفصلا عن المشروع الذي تبلغ مساحته ( 500) فدان وبه أربع مزارع، بينما تحتوي كل مزرعة على أربع حظائر منها ثلاث للإنتاج وواحدة للتربية، مبينا أن الطاقة الإنتاجية خلال السنة (157) مليون (بيضة) مائدة يغطي 7% من الإنتاج الكلي، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على إحداث نقلة نوعية للإنتاج الحيواني و يغطي إنتاجه حتى غرب إفريقيا، متمنيا المزيد من المشاريع الاقتصادية الفاعلة التي تحقق أهداف مرحلة الإنتاج والإنتاجية، حيث اطمأن رئيس الجمهورية والوفد المرافق له على سير العمل بالمشروع، وسيدخل المشروع دائرة الإنتاج منتصف هذا العام.