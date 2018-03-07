محكمة الاستئناف الكينية تلغي حكم الإيقاف الصادر بحق رئيس الجمهورية

الخرطوم في 7-3- 2018 (سونا) -أصدرت محكمة الاستئناف الكينية بنيروبي في 16 فبراير 2018م، حكما بإلغاء حكم الإيقاف الصادر ضد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير.



وذكر تعميم صحفي صادر من إدارة الإعلام بوزارة الخارجية أن

حيثيات الحكم أشارت إلى قبول الطعن المقدم من الحكومة باعتبار أن المحاكم الكينية غير مخول لها إصدار مثل هذه الأحكام وأن التعامل والتعاون مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية أمر يخص الحكومة الكينية.



كما تناول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التقاطعات والتعارضات في القانون الدولي فيما يلي موضوع حصانة السادة رؤساء الدول والحكومات فضلا عن موقف الاتحاد الإفريقي الذي يدعو الدول الأعضاء لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أشار الحكم إلى أن كينيا تتمتع على المستوى الثنائي بعلاقات جيدة مع السودان .