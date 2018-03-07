وزير الدفاع يلتقي الملحق العسكري الأمريكي الجديد

الخرطوم 7-3- 2018 (سونا) -

أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع أهمية واستراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص السودان على تطبيعها وتطويرها في الاتجاه الذين يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل ، وبالقدر الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه ظهر اليوم، المقدم آدم ماثيو كورديش الملحق العسكري الأمريكي الجديد ، الذي قدم أوراق اعتماده للسيد الوزير خلفاً للملحق العسكري السابق المقدم جورن بونق .

استعرض السيد الوزير جانباً من تاريخ العلاقة بين البلدين وأشكال التعاون التي كانت بداياتها في العام 1958م ، وتمنى أن تتصل جهود الملحق العسكري الجديد لإكمال ما بدأه سلفه لتحقيق الأهداف المنشودة ، ووعد بتقديم كل ما من شأنه أن يعين الملحق العسكري الجديد في تسهيل مهمته وإنجاح عمله .

من جانبه أمن الملحق العسكري على أهمية العلاقة بين البلدين، مشيراً إلى الواجبات الكثيرة التي تنتظره، ووعد ببذل كل جهد ممكن لتعزيزها والسعي قدماً في إكمال مسارات خطة الارتباط المشتركة بين السودان والولايات المتحدة.