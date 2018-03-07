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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب يستعرض أداء القطاعات

التاريخ : 07-03-2018 - 06:28:00 مساءً
الخرطوم 7-3- 2018 ( سونا) -
رأس الدكتور فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية بالمركز العام للحزب اليوم، اجتماعا ضم رؤساء قطاعات الحزب بغرض التعرف على القطاعات وخطط عملها لهذا العام.
وأوضحت دكتورة انتصار أبو ناجمة، رئيس قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع في تصريح عقب الاجتماع ان الاجتماع استعرض أداء القطاعات خلال المرحلة السابقة أبرز ملامح خطط وبرامج عملها المرحلة المقبلة توطئة لمباشرة د. فيصل لمهامه ووضع موجهاته ورؤاه .
وأشاد د. فيصل بأداء القطاعات وخططها الخمسية والسنوية التشغيلية بعد إبداء عدد من الملاحظات وإصدار الموجهات للمرحلة القادمة التي سيتم فيها انطلاق البناء الحزبي في العام 2019 من القواعد استعدادا لانتخابات 2020م واستكمال وثيقة الإصلاح الحزبي .
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