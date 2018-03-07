قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يستعرض تقريراً حول الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

الخرطوم فى 7-3-2018 (سونا) - استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية فى اجتماعه اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ برئاسة بروفيسور/ سمية أبو كشوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول موقف الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية مارس 2018م



أوضح التقرير بأن الاستعدادات بدأت مبكرا منذ إعلان الشهاده الثانوية للعام المنصرم حيث اكتملت كافه الاستعدات المتعلقه بقوائم الطلاب المسجلين للامتحان من داخل وخارج السودان ومرحلة الطباعة وحصر الطلاب الاجانب الذين بلغ عددهم (4041) طالبا وطالبة لأداء الامتحان والزيادة في عدد المراكز داخل السودان واكتمال أختيار المصححين والموجهين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعه بزيادة في عددهم بلغت 4.7 % مقارنة بالعام السابق؛ فضلا عن الجوانب التأمينية للامتحان.



وأكد القطاع أهمية امتحانات الشهاده السودانية باعتبارها شأن قومي واستراتيجي وأوصى القطاع بأهمية إنشاء مركز إعلامي للتنوير بسير الإجراءات المتعلقه بأعمال الشهاده السودانيه وضرورة صرف كافه مستحقات المراقبين والمصححين في وقتها.

ومن جهه أخري استعرض القطاع اتفاقيه والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة السودان وحكومة موريتانيا وأوصى بالإجازة.

