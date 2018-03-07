وزير رئاسة مجلس الوزراء يصف العلاقات السودانية التركية بالمتميزة

الخرطوم 7-3-2018 (سونا) - وصف وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد / أحمد سعد عمر العلاقات السودانية التركية بالمتميزة وذات جذور تاريخية مثمناً الدور الإقليمي الذي تؤديه تركيا في القارة الأفريقية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم سفير تركيا لدى السودان السيد / عرفان نذير أوغلو، ومدير مكتب الوكالة التركية للتنمية (تيكا) - بالخرطوم مهندس جلال الدين بنحن.

وبحث اللقاء كيفية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانب السوداني والتركي أبان زيارة الرئيس التركي إلى البلاد في الفترة الماضية، كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون بين السودان وتركيا في مجال المواصفات والوثائق والإحصاء، واستعرض اللقاء كذلك المشروعات التي تقوم بها الوكالة التركية تيكا بدارفور وسواكن من خلال مشاريع إعادة تأهيل الآثار السودانية في قصر السلطان علي دينار بالفاشر وترميم الآثار في سواكن فضلاً عن عملها في مجال التدريب المهني وتأهيل المدارس المهنية.

من جانبه أبدى السفير التركي تطلع بلاده إلى مزيد من ترقية وتقوية العلاقات بين تركيا والسودان في مجالات العمل السياسي والتنموى والثقافي.

