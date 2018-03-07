مجلس وزراء الخارجية العرب يختتم اجتماعاته بمشاركة غندور

القاهرة 7-3- 2018 (سونا) -

أختتم مجلس وزراء خارجية الدول العربية أعمال دورته التاسعة والأربعون بعد المائة التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة والتئ قاد وفد السودان اليها بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية.

وصرح عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدي مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أن المجلس بحث واعتمد العديد من القرارات حول الأوضاع العربية خاصة النزاعات فى سوريا واليمن، وليبيا والقضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والتطرف والعلاقات مع المنظمات والتكتلات الإقليمية.

وأوضح أن السودان شارك في اجتماع لجنة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا ولجنة مبادرة السلام العربية بحكم عضويته فى اللجنتين.

وأوضح أن المجلس الوزاري اعتمد مشروع قرار بدعم جهود السلام والتنمية فى السودان، مشيدا بجهود الحكومة فيهما كما أشاد المجلس بمساهمات السودان لليمن في القرار الخاص بالأزمة اليمنية.

واشاد مشروع قرار آخر بالتعاون العربي الافريقي وبالدور الكبير الذى تضطلع به جامعة أفريقيا العالمية بالسودان.

. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم إن المجلس اعتمد تعيين السفير محمود حسن الأمين رئيسا لبعثة الجامعة العربية ببكين.