البشير يشهد الكرنفال الرياضي بإستاد قلعة شيكان بولاية شمال كردفان

الأبيض في 7-3/2018 (موفد سونا)-

شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم باستاد قلعة شيكان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الكرنفال الرياضي الكبير وسط حشود جماهيرية غير مسبوقة امتلأت بها جنبات الاستاد.

وتخلل الكرنفال رقصات شعبية وأغنيات وأناشيد وطنية عبرت عن تلاحم وتعاضد النسيج الاجتماعي بشمال كردفان وشكل المشاركون في الكرنفال لوحات فنية ركزت علي ضرورة الالتفاف حول برامج ومشروعات النفير من أجل ترقية وتنمية إنسان الولاية.

ودشن رئيس الجمهورية على هامش زيارته لولاية شمال كردفان والي بدأها اليوم معرض إنجازات نفير نهضة شمال كردفان وافتتح ستاد قلعة شيكان وسط حضور كبير من رموز وأعيان المجتمع وجماهير الرياضة. كما طاف الرئيس البشير علي معرض البيع المخفض الذي نظمه الاتحاد التعاوني بولاية شمال كردفان وأطمأن علي سلة قوت العاملين والذي تقف عليه قيادة اتحاد عمال ولاية شمال كردفان



