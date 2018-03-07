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أخبار محلية - سياسية

توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين السودان والبرتغال

التاريخ : 07-03-2018 - 09:48:00 مساءً
الخرطوم في7-3/2018 (سونا)-
تم اليوم الأربعاء ، التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين السودان والبرتغال. في اطار زيارة سفراء التمثيل غير المقيم للسودان حيث وقع عن الجانب السوداني السفير محمد عيسى ايدام، المدير العام للادارة الأوربية وشؤون الأمريكتين، بينما وقع عن الجانب البرتغالي السفيرة البرتغالية لدي السودان المقيمة بالقاهرة السيدة ماريا مادلينا لوبو كار .
وجرى على هامش مراسم التوقيع التباحث حول العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية منها، وفي ذات الصدد زارت سفيرة البرتغال لدى السودان المقيمة بالقاهرة الغرفة التجارية السودانية.
كما زارت السفيره خلال زيارتها للبلاد جامعة الخرطوم للوقوف على العلاقات الأكاديمية بين البلدين.
أعرب الجانبان السوداني والبرتغالي عن رغبتهما في تقوية وتعميق العلاقات بين البلدين، واتفقا على تبادل الدعم في المحافل الدولية.
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