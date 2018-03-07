البشير يتعهد بدعم برامج ومشروعات نفير نهضة شمال كردفان

الأبيض في 7-3- 2018 (موفد سونا) تعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بدعم برامج ومشروعات نفير نهضة شمال كردفان حتي تحقق أهدافها ومراميها في تنمية وترقية إنسان شمال كردفان.

واوضح رئيس الجمهورية لدي مخاطبته مساء اليوم جماهير مدينة الأبيض باستاد قلعة شيكان ان الدولة ماضية في بسط مشروعات التنمية والخدمات في كافة أنحاء البلاد مشيدا بتجربة ولاية شمال كردفان في إطلاق مبادرة نفير النهضة والتي ينعم مواطني شمال كردفان بنتائجها وثمراتها المتمثلة في انشاء المدارس بالمواد الثابتة وتأهيل وترقية مستشفيات الولاية فضلا عن التطور في مجالات الطرق والمياه ومحو الأمية .

ووجه البشير حكومة الولاية بتعميم تعليم الأساس وأضاف " كل من بلغ سن 6 سنوات يجب أن يجد مقعدا في المدرسة" مؤكدا علي ضرورة بناء المدارس بالمواد الثابتة وقال " لابد أن نرفع شعار زيرو قش وزيرو أمية" داعيا الي أهمية إدخال التعليم الالكتروني وذلك لمواكبة المتغيرات والتطورات في مجال التعليم .

ودعا الرئيس البشير كل ولايات السودان لأن تحذو حذو شمال كردفان في إعلان نفير النهضة و التنمية ,

وحث رئيس الجمهورية حكومة ولاية شمال كردفان علي تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالولاية من خلال استقدام سلالات محسنة والعمل علي تطوير مشروع خور أبوحبل حتي يصل لزراعة 400 ألف فدان بجانب إعادة حزام الصمغ العربي وعمل قيمة مضافة له من خلال تصنيعه والتوسع في زراعة القطن ,

وأعلن البشير أن مولانا أحمد محمد هارون سيستمر والياً علي شمال كردفان تقديرا للإنجازات التي حققها عبر مشروعات نفير نهضة شمال كردفان .

من جانبه قال مولانا أحمد محمد هارون والي الولاية ان مسيرة النفير مضت بعزيمة قوية وصف متحد تلاحمت فيها كل قطاعات المجتمع بشمال كردفان وعدد الانجازات التي حققتها مشروعات النفير مبينا ان الولاية رفعت نسبة التغطية بخدمات التامين الصحي من 29% الي 65% وضاعفت عدد المستشفيات بجانب انشاء 128 مدرسة مكتملة و 217 وحدة مدرسية ,

واكد هارون عزم حكومته علي تطوير القطاع المطري التقليدي واعادة حزام الصمغ العربي.

وفي ختام الحفل أعلنت جماهير ولاية شمال كردفان مساندتها ودعمها لترشيح المشير عمر البشير لإنتخابات 2020

