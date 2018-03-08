الرزيقى : الإعلام فى خندق واحد مع القوات المسلحة

الخرطوم 8-3-2018م(سونا)- أكد الاستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وقوف الاتحاد وعضويته المنتشرة داخل وخارج البلاد بكل قطاعات الاعلام والصحافة ومساندته القوية للقوات المسلحة وتثمينه لدورها في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وصون ترابها .

وشدد على أن الصحافة ووسائل الإعلام في السودان في خندق واحد مع رجال الجيش وستكون عونا لهم وظهرا منيعا .

وهنأ الرزيقى خلال زيارته امس لرئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ملاح مراقب جوي عصام الدين المبارك والفريق عثمان محمد الاغبش مدير الادارة العامة للتوجيه والخدمات هنأ باسم اتحاد الصحفيين والقاعدة الصحفية هيئة قيادة القوات المسلحة وتمنى لرئيسها وأعضائها التوفيق والنجاح .

واشاد بدور القوات المسلحة حامية التراب الوطني والتطور والتحديث الذي شرعت فيه في كل المجالات التدريبية والتسليحية للدفاع عن سيادة البلاد وردع أعدائها.

وقال إن تجربة الاعلام العسكري السوداني هي تجربة ناجحة ورائدة في المنطقة تؤكد عظم تاريخ قواتنا المساحة وعراقة ماضيها الساطع.