تأجيل القمة العربية في الرياض بسبب الانتخابات المصرية

الرياض 8-3-2018م( رويترز)- أرجأت السعودية القمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها في الرياض في شهر مارس إلى شهر أبريل المقبل، نظرا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي العام المقبل.

وقال قطان، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة المقبلة، إن "هناك مشاورات تجري حاليا بين الدول العربية لتحديد يوم انعقاد القمة".

وأوضح أن "إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في 26 و27 و28 من الشهر ذاته، استدعى اقتراح موعد آخر".

وللحصول على مقعد بالمجلس المؤلف من 15 بلدا، يحتاج المتقدم إلى موافقة أغلبية الثلثين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 بلدا.

