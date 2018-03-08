البشير يتعهد بالمضي قدما في إعادة بناء القوات المسلحة

الأبيض 8-3-2018م(موفد سونا)- تعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة بالمضي قدما في برنامج إعادة بناء القوات المسلحة وتمكينها بالتقنيات العسكرية المتقدمة.

وأوضح لدي مخاطبته اليوم حفل إفتتاح فندق ونادي ضباط الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) أن القوات المسلحة تمتلك حاليا أحدث المصانع العسكرية في المنطقة مبينا أن الاسلحة والذخائر التي يستخدمها الجيش من إنتاج مصانع سودانية .

وقال إن البلاد تشهد حاليا سلاما حقيقيا بفضل مجهودات القوات المسلحة وصمود منسوبيها .

وأضاف " سنعمل من أجل أن تكون مرتبات الجيش هي الأعلي في الدولة" مشيرا الي التضحيات الجسام التي ظل يقدمها منسوبي القوات المسلحة في الحفاظ علي الأمن والإستقرار مشيرا الي المؤامرات التي ظلت تحاك ضد السودان للنيل من إستقراره وأمنه .

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وقال البشير " خصصت يومين في الإسبوع للعمل من داخل مكتبي بالقيادة العامة لأتابع عملية إعادة بناء القوات المسلحة متابعة لصيقة" وأبان أن هناك برنامجا تعمل عليه القوات المسلحة من أجل إعادة البناء يبدأ من الاهتمام بالفرد وحل مشاكله مرورا بتحديث المعينات والمعدات العسكرية واضاف " سنعمل علي إعادة بناء الجيش حتي يصل لمصاف الدول المتقدمة"

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الكبير الذي ظل يلعبه مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان في تحقيق التنمية والاستقرار عبر مشروعات نفير نهضة شمال كردفان وقال إنه لولا أحمد هارون والتضحيات التي قدمها وصمود القوات المسلحة إبان أحداث كادقلي لسقطت المدينة في أيدي المتمردين.



