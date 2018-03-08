رئيس الجمهورية يفتتح مستشفى الضمان بالأبيض

الأبيض 8-3-2018م (موفد سونا) - افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اليوم الثاني لزيارته لولاية شمال كردفان مستشفى الضمان بمدينة الأبيض والذي يعد أكبر إضافة للخدمات الصحية بشمال كردفان، كما افتتح المباني الجديدة للإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية.

وأوضح د. مصطفى جعفر مدير المستشفى في تصريح (سونا) أن المستشفى يضم (6) وحدات تتمثل في الحوادث والتوليد والعمليات والمركز التشخيصي والعيادات الخارجية ومركز للتدريب والخدمات ، مبينا أن المستشفى يقع في مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

وأضاف أن المستشفى سيجري مختلف العمليات البسيطة والمعقدة بما فيها عمليات القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وسيعمل على تقديم خدماته الصحية والعلاجية لولايات غرب السودان .

وأوضح د.وائل أحمد فكي المدير التنفيذي للتأمين الصحي بشمال كردفان أن المباني تفوق كلفتها أكثر من

16 مليون جنيه، وتأتي في إطار جهود الإدارة العليا للتأمين الصحي لتهيئة وترقية بيئة العمل بمختلف أفرع الصندوق بالولايات.

كما افتتح الرئيس البشيرمستشفى الطوارئ ومجمع العمليات الجراحية والجناح الخاص بمستشفى الأبيض التعليمي.

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