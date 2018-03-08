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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يفتتح مبنى المجلس التشريعي الجديد بولاية شمال كردفان

التاريخ : 08-03-2018 - 10:32:00 صباحاً
الابيض 8-3-2018م(موفد سونا)-افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اليوم الثاني لزيارته لولاية شمال كردفان مبنى المجلس التشريعي الجديد وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية بولاية شمال كردفان.
كما دشن الرئيس البشير بميدان الأهلي "كيلة النفير" والتي تشمل مواد غذائية ووسائل إنتاج لدعم الأسر المنتجة والأسر محدودة الدخل.
إلى ذلك، افتتح رئيس الجمهورية محطة تنقية مياه بنو بالمصادر الجنوبية لمياه الأبيض والتي تعمل على إمداد مدينة الأبيض بالمياه القادمة من خزانات ود البقا وخور بقرة وحفائر بربر.

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