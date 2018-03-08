الصين تعتزم إنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة



شنغهاي 8-3-2018م (رويترز) - قالت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية يوم الخميس إن حكومة إقليم سيتشوان خصصت عشرة مليارات يوان (1.58 مليار دولار) لإنفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة على أن تبلغ مساحته ثلاثة أمثال مساحة متنزه يلوستون الوطني الأمريكي .



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجال التخطيط قوله إن المتنزه سيوفر الحماية لحيوانات الباندا في البرية بأقاليم سيتشوان وشانشي وقانسو في حين سيسهم التمويل في تخفيف الفقر عن السكان المقيمين ضمن حدود المتنزه وتحسين البنية التحتية .



وقالت وزارة البيئة الصينية الشهر الماضي إنها وافقت على خطط 15 إقليما ومنطقة لوضع ”خطوط حمراء“ تحظر إقامة أي مشروعات للتنمية على أجزاء كبيرة من أراضيها بما في ذلك المستنقعات والغابات والمتنزهات الوطنية والمحميات .