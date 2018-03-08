المؤتمر الوطني بالحصاحيصا يحتفل بأمين مجلس التخطيط الاستراتيجي

مدني 8-3-2018م (سونا)- احتفل المؤتمر الوطني بمحلية الحصاحيصا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بالمحلية بتكريم الأستاذ أحمد مساعد الريح شمبول بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التخطيط الاستراتيجي بالولاية.

وشرف الاحتفال دكتور عبد الله حمد النيل الأمين، معتمد المحلية، رئيس حزب المؤتمر الوطني والأستاذ عبد الهادي نزل، ممثل الحركة الإسلامية بالولاية والأستاذ علي سعيد أبو العول، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية والأستاذ الفاتح محمد عظيم، أمين الحركة الإسلامية بالمحلية ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

و ثمن المعتمد مجاهدات الأستاذ أحمد مساعد في كافة المجالات وقال إن ما تحقق من تنمية بالمحلية كان بفضل التناغم بين الجهازين السياسي والتنفيذي الذي كان يشكل المحتفى به أحد أذرعه، وأعلن أن العام الحالي سيشهد نقله حقيقية للتنمية بالمحلية من خلال خطة طموحة وضعتها حكومة الأمل والتحدي بقيادة دكتور محمد طاهر ايلا والي الولاية .

و استعرض المتحدثون من الولاية والمحلية مجاهدات المحتفى به ودوره في إثراء الحركة السياسية والاجتماعية والتنموية بالمحلية والولاية .

من جانبه عبر المحتفى به عن امتنانه وشكره لكل من ساهم في التكريم الذي سيكون دافعاً له لمزيد من العطا ء من أجل إنسان الولاية والمحلية، وأعلن أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة ..

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