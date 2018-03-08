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أخبار محلية - سياسية

الخارجية التركية تعلن عن موعد انتهاء عملية غصن الزيتون في عفرين

التاريخ : 08-03-2018 - 01:29:00 مساءً
انقرة 8-3-2018م(روسيا اليوم)-أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أن عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها قوات الجيش التركي شمالي سوريا، ستنتهي بحلول مايو المقبل.
وكشف أوغلو اليوم الخميس أن تركيا والحكومة المركزية العراقية في بغداد ستنفذان عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، مضيفا أن العملية العابرة للحدود قد تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو المقبل.
وقد بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر" منذ 20 يناير الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".
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