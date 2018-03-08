حسبو يؤمن على الدور الكبير الذي تضطلع به نقابة المحامين في تعزيز قيم الحرية والعدالة

الخرطوم 8-3-2018م( سونا) - أمن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على الدور الكبير الذي تضطلع به نقابة المحامين في تعزيز قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان مؤكدا دعم الدولة للنقابة بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل.

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد نقابة المحامين السودانيين برئاسة عثمان محمد الشريف نقيب المحامين على أداء النقابة وخططها استعدادا لمرحلة 2020م وما تتطلبه من مستحقات ومؤسسات قانونية ودستورية.

وأكد نقيب المحامين في تصريحات صحفية حرص النقابة ودعمها لجهود الدولة في حماية الحريات السياسية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالسودان.

وقال إن المحامين تواثقوا على الدفاع عن السودان دولة ونظاما دستوريا، مشيرا إلى اهتمام المحامين بقضية رعاية الانتخابات وقيامها ،وتشديدهم على أن تقوم جهات مستقلة بتقديم العون القانوني وإصدار قانون لتنظيمها.