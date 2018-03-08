النائب العام يلتقي سفير السودان بالمملكة المتحدة

الخرطوم 8-3-2018م (سونا)- التقى مولانا عمر احمد محمد النائب العام بمكتبه بمقر النيابة العامة بالخرطوم سعادة السفير محمد عبد الله سفير السودان لدي المملكة المتحدة للتشاور والتفاكر حول نتائج ومخرجات مشاركة النائب العام في ملتقي النواب العموميين للعدالة الجنائية الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 21-23 فبراير الماضي.

وقال مولانا عامر محمد ابراهيم رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام في تصريح لوكالة السودان للانباء ان اللقاء تطرق الى مجالات التعاون المشترك بين النيابة العامة في السودان ونظيرتها في انجلترا في اطار الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني.

واضاف ان سعادة السفير اكد خلال اللقاء ان زيارة النائب العام للمملكة المتحدة ومشاركته في المؤتمر ولقائه بالنائب العام البريطاني كان لها انعكاسات ايجابية في تطور العلاقات بين البلدين داخل اطار الحوار الاسترتيجي القايم بين انجلترا والسودان.

وكشف مولانا عامر ان النيابة العامة ستشارك في جولة الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا المقرر لها ابريل القادم .