رئيس الجمهورية يوجِّه بترفيع مستشفى أم روابة إلى مستشفى تعليمي

أم روابة 8-3-2018م(موفد سونا)- وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بترفيع مستشفى أم روابة إلى مستشفى تعليمي يسهم في ترقية وتطوير الخدمات الصحية ويقدم خدمة طبية ممتازة لمواطني محلية أم روابة والقري والفرقان حولها.

وأعلن رئيس الجمهورية لدى مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان عن تحويل مشروع خور أبوحبل الزراعي إلى مشروع قومي بمساحة 400 ألف فدان تتم فيه زراعة القطن والحبوب الزيتية والذرة بأنواعها والدخن مبينا ان منطقة أم روابة منطقة إنتاج، داعيا مواطني المحلية لشحذ الهمم وتفجير الطاقات لإسناد مشروعات نفير نهضة شمال كردفان، مشيرا إلى دور معلمي أم روابة في رعاية وإسناد برامج محو الأمية.

ووجه البشير المعلمين في كافة أنحاء السودان لأن يحذوا حذو معلمي أم روابة في العمل في حملات محو الأمية. وأكد ضرورة الاهتمام بخلاوي القرآن، مبينا أن معظم المقرئين في الخرطوم من أبناء كردفان.

وأشاد رئيس الجمهورية بالوقفة الصلبة لمواطني المحلية إبان الهجوم الذي تعرضت له أم روابة قبل سنوات من قبل المتمردين وأضاف:"المواطنون في أم روابة لقنوهم درسا في التضحية والفداء لن ينسوه" مشيدا بصمود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي طاردت فلول المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة ولقنتهم دروساً في الجسارة والصمود.

وأشار رئيس الجمهورية الى المؤامرات التي ظلت تحاك ضد السودان، منوها إلى الصورة السيئة التي ظل يرسمها الإعلام الغربي عن السودان ويقدمه كبلد خلافات وحروبات، مؤكدا أنه إعلام مغرض يسعى للنيل من وحدة السودان ويستهدف أمنه واستقراره.

من جانبه قال مولانا أحمد محمد هارون والي شمال كردفان إن أم روابة تعتبر أول محلية قدمت ملياري جنيه دعما لمشروعات نفير نهضة شمال كردفان، مشيدا بمبادرة معلمي المحلية الخاصة بالمشاركة في حملات محو الأمية، مبينا أن 1500 معلم شاركوا في هذا البرنامج.

وبشر هارون مواطني أم روابة بالبدء في تنفيذ طريق الغبشة شركيلا وقال إن وزارة النقل والطرق والجسور وقعت عقد إنشاء الطريق، مؤكدا مضي حكومته قدما لإعادة تشغيل مصانع أم روابة في إطار مشروع النهضة الذي ينتظم كل أرجاء شمال كردفان.